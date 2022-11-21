Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan’da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması çerçevesinde il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, bin 428 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 823 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 8 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 3.416 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 1.176 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 73/c, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan 427 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 9.115 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 888 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 854 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/3-b-1, tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan 750 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-5, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3.091 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 3.674 TL, 1 araçta yapılan önleme aramasında 5880 adet dolu makaron (dal) ele geçirildi. Araç sürücüsüne 5607 sayılı kanun çerçevesinde 5 şahsa TCK 179/3, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.