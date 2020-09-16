banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
"Rasim Ozan Kütahyalı'yı programa çıkararak hata yaptınız"

Erzincan Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi

ERZİNCAN BELEDİYESİ ARAÇ PARKINA YENİ ARAÇLAR EKLEDİ

ERZİNCAN 16.09.2020, 08:59
Erzincan Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi

Erzincan Belediyesi araç parkına saha ekiplerinin ve personel sevkiyatlarında kullanılmak üzere toplam 5 adet sıfır kilometre yeni araç ekledi.

Başkan Bekir Aksun, “Erzincan’ımıza daha iyi hizmet verebilmek için araç parkımıza 5 adet sıfır kilometre araçlar ekledik. Araç filomuza önümüzdeki süreçlerde yeni araçlarımızda eklenecek inşallah. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0