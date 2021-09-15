Erzincan aşılama süreci ve alınacak tedbirler gözden geçirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü düzenlediği toplantıda kentte sunulan sağlık hizmetleri, aşılama süreci ve tedbirleri gözden geçirdi.

Erzincan’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Artan aşılama oranıyla mavi kategoriye geçen kentte farklı noktalarda kurulan mobil aşı merkezleri ve sağlık çalışanlarının aşıya teşvik çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yasin Bilgin Pandemi Hastanesi olan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekim Doç. Dr. Orhan Çimen ve hastane yöneticileri ile bir araya gelerek Covid-19 sürecini değerlendirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik pandemi sürecinde özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.