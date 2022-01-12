Erzincan Akademi’den “Kapsayıcı Tasarım ve Kapsayıcı Eğitim” vurgusu

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde ’Kapsayıcı Tasarım ve Kapsayıcı Eğitim İçin Farkındalık’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kapsayıcı Eğitim, özel gereksinimi ve engeli olsun veya olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukları kapsayarak bu çocukların diğer akranlarıyla birlikte eğitim alma hakkını vurguluyor.

Kapsayıcı Tasarım ise insanlardaki "engel" olarak tanımlanan tüm farklılıkları dikkate alarak kimseyi dışarıda bırakmadan tasarım çözümleri üretmeyi amaçlayan bir metodoloji ve bir bakış açısı olarak tanımlanıyor.

Okullarda ve sınıflarda öğrencilerin fırsat eşitliğini yakalayabilmesi önemli bir husus olarak ele alınıyor. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin ise bu bakış açısıyla öğrenciler için kolaylaştırıcı olması dikkate alınması gereken noktalardan biri olarak aktarılıyor.

Bu kapsamda öğretmen ve okul yöneticilerine destek olabilmek adına Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde Erzincan Akademi öğretmen eğitimleri bünyesinde toplantı düzenlendi.

Açılış konuşmasının Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol tarafından yapıldığı toplantıya, ildeki okullardan idareci ve öğretmen olmak üzere toplam 130 kişi katılım sağladı.

Toplantıda Beykent Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil tarafından ’Kapsayıcı Tasarım ve Kapsayıcı Eğitim İçin Farkındalık’ konulu bilgilendirme yapıldı.

Evcil engel grupları, erişilebilirlik, engelli nüfusu ve bu nüfusun ihtiyaçları gibi konular üzerinde durdu. Çevrenin engelleyici olmasındansa daha kapsayıcı fırsatlar sunması toplantının ana teması oldu.