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Emekli öğretmenler veda ederken yeni öğretmenler yemin etti

Erzincan’da 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında düzenlenen programda emekli öğretmenler veda ederken adaylığı kaldırılan öğretmenler ise yemin etti.

ERZİNCAN 24.11.2021, 13:11
Emekli öğretmenler veda ederken yeni öğretmenler yemin etti

Erzincan’da 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında düzenlenen programda emekli öğretmenler veda ederken adaylığı kaldırılan öğretmenler ise yemin etti.

Öğretmenler gününe özel olarak düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın mesajları okundu ve ardından program İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün konuşmalarıyla devam etti. Gün, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, başta şehit olan öğretmenlerimizi ve Rahmana kavuşan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, emekli olup emektar olan öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, görevleri başında olan arkadaşlarıma sağlık, sıhhat, afiyet, başarılar ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programın devamında konuşma yapan Vali Mehmet Makas ise, “Öğretmenler bizim en kıymetlilerimizdir. Bizi sadece bugün mü hatırlıyorlar diye düşünmeyin. Önümüze gelen her ne var ise bizim özellikle mülki idare, asayiş, emniyeti yönetmek öncelikli görevimiz. Toplumun huzuru yok ise o toplumda istediğiniz okulu, yatırımı yapın hiçbir hükmü yok. Emin olun asayişin düzgünlüğünün temelinde dahi siz değerli öğretmenlerimiz varsınız” dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından emekli öğretmen Zehra Bulut konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Bulut, duygusal anlar yaşattı.

Program, yıl içerisinde emekliliğe ayrılan 41 öğretmen ve personele Hizmet Şeref Belgesinin takdim edilmesiyle devam etti. Türkü dinletisinin ardından program, öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirilen programda, 54 öğretmen yemin etti.

Düzenlenen programa Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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