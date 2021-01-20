Eğitimci Akdağ, avukat oldu

Stajını başarıyla tamamlayan eğitimci Şevki Akdağ’ın avukatlık yemin töreni icra edilerek kendisine avukatlık ruhsatnamesini takdim edildi.

Stajyer avukat Şevki Akdağ başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamesini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk’ten aldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; “Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Kendisine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz.” dedi.