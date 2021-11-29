banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Altın yine yükseliyor! Gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar...
Altın yine yükseliyor! Gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar...
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin yaptı.

ERZİNCAN 29.11.2021, 11:34
EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın, dünyada ortama her 4 kadından 1’inin ve ülkemizde ise 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kaldığını söyledi. Ne yazık ki kadından söz edildiğinde sokağa çıkma saatlerinden giyimine, makyajından davranışlarına herkesin her şeyi çok iyi bildiğini söyleyen Altın, kadının şiddete maruz kalmaması ve korunması noktalarında hiç kimsenin çok şey bilmediğine gönderme yaptı. Medyada kadınların adlarının kısa ve küçük yazılmasına karşılık, katillerin adlarının büyük harflerle yazıldığına vurgu yapan Altın, 2021 yılında ülkemizde büyük çoğunluğu kendi kararlarını kendileri vermek istediği için 251 kadının katledildiğini belirtti. Altın, bu tabloyu terse çevirmek için kadına daha fazla önem verilmesi ve karar mekanizmalarında kadınların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmasından sonra söz alan ilk panelist Dr. Öğr. Üyesi Meryem Fırat, açıklanan oranların aksine kadına yönelik şiddetin daha yüksek oranlarda olduğunu belirterek, özellikle bizim ülkemizde bu oranın doğuya doğru gittikçe daha da arttığını söyledi. Fırat, şiddetin tanımını yaparak, kadına yönelik şiddet türlerini, bu türlerin neler olduğunu ve nasıl gerçekleştiklerini örneklerle anlattı. Özellikle Hindistan ve Çin’de kadına yönelik şiddetin yoğun olduğunu ancak ABD ve Avrupa’nın da bundan çok geri kalmadığına vurgu yapan Fırat, kadına yönelik şiddeti önlemenin çaresini ise başta eğitim olmak üzere kadın istihdamının artırılması, yasal düzenlemelerin yapılması ve medyada yer alan şiddet içeriklerinin ya izlenmemesi ya da bilinçli bir şekilde izlenmesinde buldu.

İkinci panelist Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurten Öztürk, kadına yönelik şiddet, tehdit, eziyet ve cinsel taciz türlerini ve bu türelere göre verilen cezaları ele alarak, kadına yönelik şiddet konusunun ülkemizdeki yasal boyutları ve düzenlemeleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Üçüncü ve son panelist Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyolog Merve Kılıç ise konuşmasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erzincan Eylem Planı (2022-2025)” ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kılıç sunumunda, Planının hangi aşamalardan geçerek nasıl oluşturulduğu, paydaşlarının kimler olduğu, bu plan çerçevesinde ne tür hizmetlerin verileceği ve ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu konularında dinleyicileri detaylı olarak bilgilendirdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7