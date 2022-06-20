EBYÜ uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürüyor

EBYÜ en iyi Asya üniversiteleri arasında yer alarak, uluslararası sıralamalardaki başarısını sürdürüyor.

Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan “2022 Asya Üniversiteleri Sıralamasında” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 501+ sıraya yerleşerek Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı başardı.

“THE Asia University Rankings” dâhilinde öğretim kalitesi, bilimsel yayın ve araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 kategoride yapılan sıralamada EBYÜ 47 devlet üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi.

2013 yılından beri yayınlanan bu sıralamaya ilk kez girme başarısını gösteren EBYÜ, “atıflar” kategorisinde büyük başarı göstererek Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 10. sırada yer aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent: “Üniversitemizi sürekli ileriye taşımak ve “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” öz ülküsüne ulaştırmak için çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz. Bu çalışmalara özverileri ile destek veren ve üniversitemizin bilimsel anlamda yükselişine vesile olan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.