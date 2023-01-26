Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da “huzur” operasyonu gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2023 yılının birinci “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 385 Türk vatandaşı, 96 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 104 araç, 64 işyeri kontrolü yapıldı. Çalışmalar neticesinde; Başkasına ait kimlik belgesini kullanan Afganistan uyruklu bir şahıs yalan beyanda bulunmaktan hakkında adli işlem yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.