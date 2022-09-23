Doküman Yönetim Sistemi eğitimleri devam ediyor

Kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, bürokratik işlemleri azaltmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitimcilerinde kullanımına açılan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) eğitimleri devam ediyor.

2013 yılından beri kullanılmakta olan Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı genelgesi çerçevesinde kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, bürokratik işlemleri azaltmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2022 tarihi itibari ile öğretmenlerin de kullanımına açılmıştır.

DYS’nin öğretmenlere yaygınlaştırılması ile daha hızlı, daha etkin bir yazışma modeline geçilmiş olacak. Erzincan’da da bu çerçevede DYS il yöneticisi Recai Sayar tarafından okul yöneticilerine eğitim veriliyor. İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 25’er kişilik gruplar halinde devam eden eğitimlerde bu güne kadar 133 okul yöneticisi eğitimlerini tamamlamış, 30 Eylül 2022 tarihine kadar 108 okul yöneticisi daha eğitimini tamamlamış olacak.