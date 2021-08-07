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Doğu’daki 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 07.08.2021, 11:20
Doğu’daki 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum’da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Tunceli’de 39, Iğdır’da 34, Erzincan’da 33, Kars ve Ağrı’da 29, Erzurum’da 28, Ardahan’da 27 derece olması tahmin ediliyor.
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29°
parçalı bulutlu