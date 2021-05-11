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Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Damal’da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde dün en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan’ın Damal ilçesinde kaydedildi.

ERZİNCAN 11.05.2021, 10:08
Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Damal’da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde dün en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan’ın Damal ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklık 19,6 derece ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta eksi 8,3 dereceyle Ardahan’ın Damal ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 4, Iğdır’da 6, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 5, Kars’ta 4, Erzurum’da 2, Ağrı’da 0 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 23, Iğdır’da 26, Erzurum’da 20, Kars’ta 19, Ağrı’da 21, Ardahan’da 18 derece olması öngörülüyor.
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