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Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü
DOĞU ANADOLU’DA EN YÜKSEK SICAKLIK KEMAH’TA ÖLÇÜLDÜ
ERZİNCAN 28.09.2020, 09:55
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Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 31,2 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 31,2 Kemaliye’de 31 ve İliç’te 30,8 derece olarak ölçüldü.
Bölge illerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 31, Iğdır’da 27, Erzurum’da 24, Kars ve Ardahan’da 23, Ağrı’da 26 derece olması öngörülüyor.
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