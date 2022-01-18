Doğu Anadolu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgâhlarının yanına soba kurdu.

Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgâhlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Hamza Yiğit, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk ve karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgâhımızı açmaya mecburuz" dedi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı Taşlıçay’da eksi 33,7 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

‘Kar uyarısı’

Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarının 19.01.2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Çığ uyarısı’

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı’

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge il merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ağrı’da 33, Ardahan’da 26, Kars’ta 27, Erzurum’da 19, Iğdır’da 12, Erzincan’da 8, Bayburt’ta 15 derece olarak kaydedildi.