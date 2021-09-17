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DATÜB heyetinden Kaymakam Çakas’a ziyaret

DATÜB heyeti Üzümlü Kaymakamı olarak yeni atanan Nur Sevinç Özbek Çakas’a ziyaret ederek, birlik hakkında ve kentte yaşayan Ahıskalılarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

ERZİNCAN 17.09.2021, 10:10
DATÜB heyetinden Kaymakam Çakas’a ziyaret

DATÜB heyeti Üzümlü Kaymakamı olarak yeni atanan Nur Sevinç Özbek Çakas’a ziyaret ederek, birlik hakkında ve kentte yaşayan Ahıskalılarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi ve Üzümlü Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisegil, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Erzincan Temsilci Yardımcısı Nergiz Yusufoğlu, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yeni atanan Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas’ı makamında ziyaret ederek tanışma ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileten DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, yeni atanan kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas’a DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıskalı Türklere yönelik çalışmalar, gelecekte yapılması öngörülen projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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