Çayırlı’da "Doğanın sarı gelini" ayçiçeğinde hasat başladı

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ve "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı başladı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı. İlkbaharda ekilen bitki, ağustos ayında hasat vermeye başladı. Çiftçiler ise ton fiyatının 13 bin TL bazında açıklamasını bekliyor. Ağustos ayının sonuna kadar hasadı yapılacak ayçiçeği insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor. Öte yandan fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olan sarı renkli ayçiçeği tarlaları, görsel bir şölen sunuyor.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen de, çiftçilerinin tarlasında ki ilk hasada katıldı. Ayrıca, ayçiçeği ekili tarlada da incelemede bulunan Kaymakam Gülderen bu hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. Kaymakam Gülderen’e İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Yakut ile Özel İdare Şantiye Şefi Osman Atıcı eşlik etti.