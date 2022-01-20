Başkan Tanoğlu, satışa çıkarılan dükkânlar hakkında basın açıklamasında bulundu

Atatürk Mahallesi Nermi Tombul caddesi üzerinde bulunan arsada (Bilim Sanat Merkezi’nin bulunduğu arsa), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yeni hizmet Binası yapımına başlanılacak olup, yeni hizmet binasında yer alacak olan dükkanların avan proje üzerinden satışı gerçekleştirilecek.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu konuyla ilgili olarak, “Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın kasasından para çıkmadan Odamıza 50 milyon TL’lik bir gayrimenkul kazandırmanın hesabını yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tanoğlu konuşmasının devamında, “Erzincan’a yakışır bir akıllı bina yapmak istiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 3 okul yapımı karşılığında aldığımız arsaya Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının yapılması en önemli gündemimiz. Bu binaya başlamadan önce avan projesi üzerinden dükkanların satışının yapılması gerekiyor. Bizlerde sizler aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşarak bu dükkanları iyi bir fiyata satarak yeni binamızı yapmanın gayreti içindeyiz. Bizim hedefimiz Erzincan’a yakışır bir hizmet binası ve iş merkezi yapmak. İnşallah bunu da başaracağız. 1467 metrekare üzerine kurulu olan, 2 katlı otoparkı olan, zemin artı 4 katlı olan bir akıllı bina yapacağız. Tabiki bu binanın Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası olması hasebiyle her türlü alt yapısı çok iyi bir şekilde olacak. Toplamda 8 dükkân olacak. Bu dükkanlardan 1 tanesini İl Özel İdaresine arsa karşılığında verdik. Kalan 7 dükkanlardan ise 2 tane büyük dükkânı Ticaret ve Sanayi Odasına ayırdık. Kalan 5 dükkânı ise satıp hem yapmış olduğumuz okulların hesabını kapatmak hem de bu yapılacak binanın hesabına destek olmak düşüncesindeyiz. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının kasasından para çıkmadan Odamıza 50 milyon TL’lik bir gayrimenkul kazandırmanın hesabını yapıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız’ diye konuştu.

Söz konusu satış ihale yöntemiyle 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 14.30 da Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak. Katılımcılar, İhale detaylarına, idari şartname ve eklerine Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın resmi internet sitesinden veya Genel Sekreterlikten ulaşılabilecek.