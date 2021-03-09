Başkan Tanoğlu: "Miraç kulun Allah’a yönelmesi, yükselmesi ve rabbinin de kuluna kapılarını açmasıdır"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Miraç kulun Allah’a yönelmesi, yükselmesi ve rabbinin de kuluna kapılarını açmasıdır" dedi.

Tanoğlu, Miraç’ın bir yükseliş olduğunu belirterek, “Miraç Kandilinin, manevi değerlerimizin ve insani hasletlerimizin hatırlanmasına ve artmasına vesile olacağına inanıyor, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Peygamberimizin, miraç yolculuğu Allah’ın izni ve keremiyle takdir buyurulan bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da rabbimizin sonsuz kudret ve ayetlerini müşahede etmek için semaya yaptığı, içerisinde pek çok ilahi lütuf, ihsan ve bereketi barındıran hikmet, hediye ve müjdelerle dolu manevi bir yolculuktur.

Miraç kulun Allah’a yönelmesi, yükselmesi ve rabbinin de kuluna kapılarını açmasıdır. Miraç Hazreti peygamberin ‘hüzün yılı’ denilen bir dönemde teselli bulmasıdır. Bizler de bu mübarek gecede rabbimize ettiğimiz dualarla kulluğumuz adına bir yükselişte bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşerilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, hayra ve affımıza vesile olmasını temenni ediyorum.”