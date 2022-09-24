Baroda kira hukuku konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi

Erzincan Barosunda kira hukuku konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Ayşe Köseyener’in sunumu eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Avukat Ayşe Köseyener’e teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” denildi.