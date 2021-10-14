banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’daki Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabileceğini kaydetti.

ERZİNCAN 14.10.2021, 08:44
Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’daki Ballı Barajının tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabileceğini kaydetti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindekilerle Ballı Barajı inşaatında, sulama pompaj istasyonları ile mertekli regülatöründe incelemelerde bulunuldu.

Yavuz, yaptıkları yatırımlarla Erzincan’ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiklerini aktardı. Vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yavuz, "Erzincan’ımızın hasretle beklediği Ballı Barajı’nın tamamlanması ile 10 bin 410 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1