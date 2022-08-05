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Asfaltlanan yollara yol şerit çizgileri çizildi

Erzincan’da asfaltlanan caddelere yol şerit çizgileri çizildi.

ERZİNCAN 05.08.2022, 09:12
Asfaltlanan yollara yol şerit çizgileri çizildi

Erzincan’da asfaltlanan caddelere yol şerit çizgileri çizildi.

Sıcak asfalt serim sezonunda çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, Sultan Melik Caddesi ve Ömer Parmaksızoğlu Caddesi’nde asfalt serim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol şerit çizgi çalışması başlattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda önce caddenin temizliği yol süpürge araçları sağlandı. Yapılan temizlik çalışmasının ardından ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için caddelerin tamamlanan bölümlerine çizgi çekerek Sultan Melik Caddesi ve Ömer Parmaksızoğlu Caddesi’ni trafik akışına hazır hale getirdi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt serim işlemlerinin tamamlandığı caddelerde yol şerit çizgi çalışmaları sürdürülecek.

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