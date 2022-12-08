AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti

İran’dan Balıkesir’e hidroklorik asit taşıyan 33 AIJ 382 plakalı gümrük mühürlü tırda sızıntı meydana geldi. Şoför durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti.

Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal madde, başka bir tıra nakledildi.