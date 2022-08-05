500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak

Erzincan’da yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtilerek 2023 yılında hizmete açılacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin Erzincan milletvekilleri yaptıkları yazılı açıklamada şu bilgilendirmede bulundular:

“Erzincan 500 yataklı Şehir Hastanesi ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığımızca yapılmıştı. Yatırımın sözleşme bedeli 356.561.055,98 TL’dir. Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43.000 m arsa alanı üzerine toplamda 140.000 m2 kapalı alana sahip olarak inşa edilen hastanemizde bugün itibariyle %70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

İkmal ihalesi yapıldı

Geçtiğimiz günlerde hastanemizin tamamlanma sürecinin kalan %30’unu oluşturan ikmal ihalesi de gerçekleştirildi. İhale süreci komisyon değerlendirmesinde bulunuyor. Her şey normal giderse 30 gün içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak.

2023 yılında hizmete açılacak

Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanılmıştır. Hastanenin öngörülen açılış tarihi: 2023 yılıdır. Hastane binamızda, Kapalı otopark sayısı: 574 araçlık, açık otopark sayısı: 163 araçlık, hastane yatak kapasitesi: 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı: 46, ameliyathane sayısı: 13 adet, poliklinik oda sayısı: 80’dir.

Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, Kolonıskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama kamera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, USG, röntgen, MR Tomıgrafi EKG, diyaliz, acil poliklinik, KVC yoğun bakım, anjiyografi, toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek ilimizde hizmete sunulacaktır.”