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49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı

Erzincan’da 49 korist çocuk işaret diliyle “Seninle Her Şeye Varım Ben” isimli şarkısıyla Anneler Gününü kutladı.

ERZİNCAN 09.05.2021, 11:59
49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı

Erzincan’da 49 korist çocuk işaret diliyle “Seninle Her Şeye Varım Ben” isimli şarkısıyla Anneler Gününü kutladı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, Anneler Günü için anlamlı bir çalışmaya imza attı. 49 korist çocuk işaret dili ile seslendirdikleri merhum sanatçı Kayahan Açar’ın “Seninle Her Şeye Varım Ben” isimli şarkısıyla, aldığımız her nefesin başkahramanları olan annelerimizin Anneler Gününü kutladı. İşaret dili ile bu anlamlı güne sosyal mesajlarını da katan çocukların hazırlayıp sundukları eser, tüm annelere ve merhum sanatçı Kayahan Açar’a ithaf edildi.
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