TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 8. haftasında Pazar günü deplasmanda 24Erzincanspor’un Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

TFF İnternet sayfasından yapılan açıklamada; 24Erzincanspor’un 9 Ekim Pazar günü 11 Nisan GAP Stadında saat 19.00’da Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Hasan Kaçar yönetecek. Ozan Burak Akduman ve Oğuzhan Yazır’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada, dördüncü hakem ise Talha Öztürk olacak.