Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Erkan Hirik, “22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 22-28 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hirik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle de son 2 yıldır tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemi sürecinde ilimiz genelinde gerek başarılı filyasyon çalışmaları yürüterek, gerekse sağlık kuruluşlarımızda hasta tedavilerini gerçekleştirerek fedakarca hizmet vermeyi sürdüren diş hekimlerimize teşekkür ederiz. Hastalıkların büyük bir kısmının ağız yoluyla bulaştığını göz önünde bulundurduğumuzda, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bir başka ifadeyle ağız ve diş sağlığının korunması, aslında olası birçok hastalığın başlamadan bitmesi demektir.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenen böylesi seçkin ve kutsal bir mesleğin mensupları Diş Hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nü ve yine aynı tarihe tekabül eden Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”