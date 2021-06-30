‘2020 eTwinning Kalite Etiketi’ ve ‘2021-2022 eTwinning Okulları Ödül Töreni’ düzenlendi

Erzincan’da çeşitli eTwinning projelerine katılım sağlayan öğretmenlere 2020 yılında kazandıkları kalite etiketleri düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Ayrıca okul levhaları ve eTwinning Okulu olmaya hak kazanan 11 okula da eTwinning Okul levhaları ve flamaları okul yöneticilerine teslim edildi.

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir. Erzincan’da da çeşitli eTwinning projelerine katılım sağlayan öğretmenlere 2020 yılında kazandıkları 127 adet kalite etiketi İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi. Ayrıca okul levhaları ve eTwinning Okulu olmaya hak kazanan 11 okula eTwinning Okul levhaları ve flamaları da okul yöneticilerine teslim edildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu konferans salonunda yapılan ödül törenine katılan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, özverili çalışmalarından ötürü tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Ayrıca eTwinning projelerinde işlenen doğa eğitimi, çevresel konular, kitap okuma gibi konuların son derece önemli olduğunu ve eTwinning çalışmalarının Erzincan’da niteliğinin giderek artmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.