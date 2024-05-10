Yargının eleştirlemez olmadığını dile getiren Erdoğan, "Hoşnutsuzluğunuzu açkıca dile getirebilirsiniz. Hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini yazabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla yıpratılmasını asla kabul edemeyiz. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

156 yıldır Danıştay çatısı altında görev yapan tüm hakimlerimizi şükranla yad ediyorum. Danıştay mensuplarına kıymetli hizmetlerinden dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Devlet adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adli ve İdari Yargı farketmeksizin, adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirdiğimizde geleceğimize güvenle bakabileceğimize inanıyorum.

"YASSIADA'DA İŞLENEN HUKUK KATLİAMLARINI UNUTMUYORUZ"

Adaletsizlik duygusunun insanımızın gönül dünyasında nasıl kırılmaya yol açabileceğini gördük. Yassıada'da işlenen hukuk katliamlarını unutmuyporuz. Menderes, Zorlu, Polatkan'ın idamları hala yüreğimizde kanıyor. 28 Şubat dönenimde adata darbecilere alkış tutanların hukuk sistemimize verdikleri zararın tamiratı yıllar aldı. 15 Temmuz'da ödediğimiz bedeller de ortadadır. Darbeci alçaklar başarılı olasa, yeni Yassıadalar kuracaklar, kan dökeceklerdi.

Adalet sistemimiz bir dönem darbecilerin, bir dönem FETÖ'cülerin saldırılarına maruz kalmıştır. Yargının üzerine vesayetin gölgesinin düştüğü bu dönem sona erse de, toplumun üzerinde gölgesi devam etmiştir.

"YARGI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Sosyal medyadaki acımasız linç kültürünün mağdur ettiği kısımların en başında hukukçularımız geliyor. Siyaset kurumu nasıl layusel değil de, yargı da eleştirilemez değildir. Hoşnutsuzluğunuzu açkıca dile getirebilirsiniz. Hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini yazabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla yıpratılmasını asla kabul edemeyiz. Hukukun kendi mecrasında ilerlemesi en hayırlı yoldur. Biz bunu doğru bulmuyoıruz. Herkes yargıya yardımcı olmalı, adaletin gecikmeksizin tecellisine katkı sağlamalıdır.

Güçlü, tarafsız bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en güçlü mirastır. Bu konuda tıkanıklık varsa gidermek 85 milyon olarak hepimizin görevidir.

İktidarı ve muhalefetiyle yargımızın her türlü taassuptan uzak durmasını temin etmemiz gerekiyor. Belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadronun devletimizin içerisinde yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.