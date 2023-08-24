Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Partimizin 22. yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Halka hizmeti Hak'ka hizmet gören yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz.

3 ay önce ülkemizin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştirdik. 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor. Daha düne kadar can ciğer olup bugün birbirilerini yiyenlerden edindiğimiz şudur. Asıl skandallar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Bizim gibi milletimiz de hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneğine şaşkınlığını gizleyememiştir. Türkiye'yi bu kıyafetsizlerin eline bırakmadığı için Rabbime hamd milletime teşekkür ediyorum.

Tüm halkımız şu soruların yanıtını merak ediyor. Çaldığınız her kapıya bakanlık vaad ettiniz. Aylarca sizin için oy dilenen Kandil'deki bölücülere ne vaad ettiniz. Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz. Seçim gecesi daha sandıkların 3'te biri açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız. Daha bunun gibi pek çok makul soruyu sağa sola yalpalamadan cevaplaması gerekiyor. ALdıkları seçim hezimetine bahane bulmak yerine millete hesap versinler. Bize, partimize, ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine CHP seçmeninden özür dilesinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan deden miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar, bari hayırlı bir iş yapsınlar.