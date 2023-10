Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın Filistin konusundaki duruşunu hatırlatarak, “İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin’e gönderen merhum Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz” dedi.



‘Aksa Tufanı’ İsrail’in vahşet politikalarının sonucu”

Erbakan, İsrail’in Gazze’ye orantısız bir güç kullandığını belirterek, “İşgalci siyonist İsrail rejiminin son dönemlerde işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescid-i Aksa’ya yönelik gayri insani orantısız güç kullanımı, şiddet uygulamaları, sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı vahşet politikaları karşısında Filistin’de tabandan yükselen ve dalga dalga yayılan büyük tepki ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile meşru müdafaa olarak ortaya çıktı” dedi.



“Dünya İsrail vahşetine suskun kaldı”

Erbakan, İslam dünyasına çağrıda bulunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle son yıllarda işgalci güçlerin kanlı eylemlerine sahne olan Gazze’deki vahim gidişat karşısında hiçbir önlemin alınmaması, dünyanın suskunluğu ve hatta İsrail’e arka çıkılması Filistin halkını yalnızlığa itmiştir. İşgalci İsrail, uluslararası kamuoyunun da sessizlik politikalarından büyük cesaret alarak Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik şiddet eylemlerini çoğaltarak ve işgal toprakları üzerinde yeni yerleşim alanları oluşturarak Filistinlilerin hareket alanlarını daraltmaktadır. Bu tutum, Filistin halkının meşru haklarının gasp edilmesine neden olmaktadır.”



“Yeniden Refah Partisi olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız”

Yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de Filistinlilerin yanında olduklarını ve her zaman savunucusu olacaklarını belirten Erbakan, “İşgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle telin ettiğimizi, şimdiye kadar İsrail'e karşı sessizliği yeğleyen uluslararası toplumu İsrail zulmüne karşı duyarlı olmaya davet ettiğimizi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acilen toplanması ve gerekli somut ve caydırıcı önlemleri almasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz” dedi.



İslam dünyasına İsrail çağrısı

İslam dünyasını İsrail ile Gazze konusunda cesur ve kararlı olmaya davet eden Erbakan, “Bu noktada İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin’e gönderen merhum Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.