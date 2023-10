Sakarya’da yeni adliye binasının temel atma törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Sakarya Valiliği’ni ziyaret ederek, adliyede hakim ve savcılarla bir araya geldi. Bakan Tunç, ardından Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Milliyetçi Hareket Partisi, Sakarya Barosu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Şehirde hayata geçirilen projeler hakkında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den bilgi alan Bakan Tunç, “Türkiye'mizin önemli şehirlerinden, lider şehirlerinden Sakarya'mız özellikle hem tarihten gelen kültürüyle, kurtuluş mücadelesindeki kahramanlığıyla, 15 Temmuz'daki Sakaryalıların mücadelesiyle Sakarya gerçekten hem kahramanlığın şehri hem de kültürel zenginliğiyle ve mozaiğiyle bir barışın, kardeşliğin, dayanışmanın şehridir. Son zamanlarda Sakarya'mız her alanda gelişti. Tabii deprem sonrası yeniden ayağa kalktı ve hem tarımda hem ticarette, turizmde ve sanayide önemli hamleler sağladı. Cumhurbaşkanımızın Sakarya'ya çok büyük destekleri var. Sakaryalılar da cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Ve bu karşılıklı dayanışma, bu güven, Sakarya'nın menfaatine oldu. Ve büyükşehir belediyemizin de Sakarya'mıza önemli hizmetleri oldu. Bu güzel eserler tüm illerimize örnek projeler AK Partili belediyeciliğin gerçekten burada sayısız örneklerini mümkün. Sakarya'mız için ne gerekiyorsa Sakaryalı hemşehrilerimizin emirlerine amadeyiz. Çünkü onlar her defasında güçlü Türkiye'den yana, milli iradeden yana, demokrasiden yana tavırlarını koydular. Biz o desteğe layık olabilmek için ne yapsak azdır” dedi.



“Gazze'de o yavrular bombaların altında can verirken hiç kimsenin sesi çıkmıyor”

Burada gerçekleşen görüşme sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Tunç, İsrail ve Filistin arasındaki savaşa değinerek, İsrail güçlerinin adeta bir soykırım yaptıklarını söyledi. Bakan Tunç, “Bir yandan ülkemizin kalkınması, ilerlemesi, şehirlerimizdeki yatırımlara hız kesmeden devam ederken tabii diğer yandan Gazze’deki olaylar maalesef bizleri derinden yaralıyor. Filistinli kardeşlerimiz, İsrail tarafından işgal edilmiş olan topraklarda maalesef zulüm görüyor. İşte son saldırılarla 7 Ekim'den bu yana orada bir katliam var. Dünyanın gözü önünde Filistinli çocuklar, kızlar katlediliyor, sivillerin üzerine bombalar yağdırılıyor ve adeta orada bir soykırım yapılıyor. Bir savaş suçu işleniyor ve bu bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Maalesef uluslararası kuruluşlar etkisiz kalıyor. Küresel güçler, emperyalist güçler maalesef uçak gemilerini gönderiyor adeta oradaki mazlumları yok etme mücadelesi veriyorlar. Ama uluslararası kuruluşlar, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi görevini yapmıyor. Eğer kutuplarda bir penguenin ayağı buzula sıkışsaydı bugün dünya ayağa kalkardı o pengueni kurtarmak için. Ama Filistin'de, Gazze'de o yavrular bombaların altında can verirken hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Türkiye'nin sesi çıkıyor. İşte o nedenle bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının hakkını savunmaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti, hukuku, insan haklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“21 yıldan bu yana hep önce insan dedik”

Güçlü Türkiye için mücadele verdiklerini aktaran Bakan Tunç, “Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü Türkiye için mücadele ediyoruz. 21 yıldır bunu yapıyoruz 21 yıldan bu yana AK Parti'de, iktidarda, AK Parti'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nereden nereye geldiğimiz ortada. AK Parti'nin 21 yıldan bu yana neden iktidarda olduğunu muhalefet hala çözmüş değil. Her seçimde 17 sandık kondu bugüne kadar bu milletin önüne. 7 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 referandum, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi. 17 kez de tercihini bu millet neden AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı? Neden Cumhur İttifakı diyor? Muhalefetin bir düşünmesi lazım. Neden çünkü AK Parti iktidarda milleti temsil ediyor, millet iradesini esas alıyor, milletin taleplerini hep dile getiriyor ve milletin taleplerini gerçekleştirmenin gayreti içerisinde oluyor. 21 yıldan bu yana hep önce insan dedik insanı güçlendirmek için çalıştık gece gündüz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan diğer tüm alanlara varıncaya kadar insanı güçlendirmek için çalıştık” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz milletimizin refahını daha da artırmak”

Vatandaşların refahı için durmadan çalıştıklarını aktaran Bakan Tunç, “Hedefimiz milletimizin refahını daha da artırmak. Geçtiğimiz yıllarda çok sıkıntılı şeyler başımıza geldi. Deprem felaketi, dünya tarihinin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi birinci önceliğimiz yaraları sarmak. Depremde yıkılan on bir şehrimizi bir an önce inşa etmek ve o vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturabilmek. Onun mücadelesini gerçekleştiriyoruz ve inşallah bundan sonra da afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi noktasında da hassasiyetimiz, politikamız birinci önceliğimiz” ifadelerini kullandı.