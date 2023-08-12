Trabzon'un yüzde 300'e yaklaşan kira artış oranlarıyla Türkiye genelinde ilk sırayı aldığını hatırlatan ve kira artış oranları nedeniyle Trabzon’da öğrenim görecek olan gençlerin ev bulamama nedeniyle ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Taflan, “Artık önümüzde okullar, üniversiteler açılacak. Fiyatlara baktığımız zaman Trabzon genelinde çok ciddi anlamda yüksek kira oranları var. Bu anlamda anne babalar, 81 ilden çocuklarını eğitimini sağlamak için gönderiyorlar. Bu çocuklar burada kiralar karşısında eğitim, barınma ihtiyaçlarını giderme hususunda nasıl hayatlarını idame ettirecek ? Gelecek olan çocuklarımıza, öğrencilerimize toplum olarak el atılmasını istiyoruz. Deprem sonrası ev konusunda ilimizde yoğunluk oldu. Bu anlamda bölge insanına, emlak danışmanı arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elde olan bütün gayri menkuller deprem bölgesinden gelenlere tahsis edildi ve hiçbir ücret alınmadan. Hatta bırakın hizmet bedelini bunlardan kira dahi talep edilmedi. Toplum olarak merhametli insanlarız bu merhameti en azından önümüzdeki dönem için ilimizde öğrenim görecek olan gençlerimize göstermemiz gerekir diye düşünüyorum” dedi.

