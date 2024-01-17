En düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaşının temmuz ayında eşitleneceğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın konuşmasında hem "2024 yılı emekli yılı olacak" deyip hem de sadece yüzde 5 ek zam açıklaması emeklilerin tepkisini çekerken emekliler kök maaş hesaplamasına başladı.

Alınan karar gereği 2024 en düşük emekli maaşı yüzde 33.33 oranında zamla birlikte 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

Yüzde 42,60'lık emekli zammı sonrası yeni kök maaşlar şöyle oldu

Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6 bin 673 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7 bin 044 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7 bin 415 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8 bin 898 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10 bin 381 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11 bin 864 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13 bin 347 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14 bin 830 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16 bin 313 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17 bin 798 TL'ye yükseldi

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 puanlık ek zam için düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi, ardından da TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Bu sürecin önümüzdeki hafta tamamlanması beklenirken ek zammın ödeme takviminin ise Şubat ayında başlaması ön görülüyor. Çünkü SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

Emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7.500 TL’nin altında kalan maaşlar 7.500 TL olarak ödenecek.

SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2.500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.