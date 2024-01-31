Ocak 2024'te açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 37,57 olmuştu. Ancak memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 49,25 olarak hesaplanınca kamuoyunda yaklaşık 12 puanlık bu farkın kapatılması yönünde bir beklenti oluştu.

Bu kapsamda atılan ilk adımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına 5 puanlık artış yapıldı ve zam 42,57’ye yükseltildi. Ancak bu hamlenin iktidar partisi milletvekilleri arasında bile tatminsizlik yarattığı basına yansıdı. Çünkü memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında 6,68’lik bir fark kalıyordu.

Sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT ekranlarında yaptığı açıklamada, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık artış oranının yüzde 49,25’e çıkarıldığını duyurdu. Işıkhan, uygulamanın Ocak 2024 itibarıyla geçerli olduğunu açıkladı. Böylece emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49,25’te eşitlendi.

Bu gelişmenin ardından SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı. Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler ek zamdan kaynaklanan farkı almaya başlayacak.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 37,57’lik zamma göre almaya başladı. Yüzde 49,25’e göre yapılan hesaplamada aradaki 11,68 puanlık fark da önümüzdeki günlerde hesaplara geçecek.

EK ÖDEME NEDİR?

Emekli maaşlarıyla ilgili kafa karıştıran bir diğer unsur ise ek ödeme… 2006’da uygulamaya konan sistemde vergi iadesi kaldırılmıştı. Karşılığında maaşın yüzde 4’ü “ek ödeme” adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük bu ek ödeme doğal olarak maaş artıkça yükseliyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan emeklilerin ek ödemeyi genellikle maaşları üzerinden değil bankaya yatan tutar üzerinden hesapladığını aktararak, bu alanda kafalardaki karmaşayı giderecek bir yazı kaleme aldı.

EK ÖDEME HESABI

Buna göre; emeklinin eline geçen tutar ek ödemenin dahil edildiği maaş. Bankaya yatan maaşın içinde yüzde 4’lük ek ödeme tutarı var. Önce bunun düşülüp, asıl maaşın bulunması gerekiyor. Bu maaş üzerine zam tutarı eklenecek; böylece ek ödemesiz maaş bulunacak. Bunun üzerine de yüzde 4’lük ek ödeme eklenecek. Doğru hesap bu.

EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?



2024 Ocak ayında emeklilerin zam oranı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Örneğin, 2023’ün Temmuz-Aralık döneminde maaşınız 15 bin lira olarak bankaya yatıyor. Bu ek ödemeli maaşınız. Bundan yüzde 4’lük ek ödeme tutarını yani, 600 lirayı düşeceksiniz. İşte asıl maaşınız, 14 bin 400 lira. 2024 Ocak ayındaki yüzde 49.25’lik zammı asıl maaşınız üzerinden, 14 bin 400 lira üzerinden, hesaplayacaksınız. Zamlı maaşınız 21 bin 492 lira olacak. Bu maaş üzerinden de yüzde 4 ek ödemeyi hesaplayacaksınız, bankaya yatan tutar 22 bin 351 lira olacak.

EK ÖDEME ÖRNEK HESAPLAMA

2023’ün Temmuz-Aralık döneminde bankaya yatan maaşınız 20 bin 000 lira. Bu ek ödemeli maaşınız. Asıl maaşınız 19 bin 250 lira ve yüzde 4 ek ödeme ile elinize 20 bin 000 lira geçiyor. Ocak ayındaki yüzde 49.25’lik zamla maaşınız 28 bin 730 liraya çıkacak, üzerine yüzde 4’lik ek ödeme de eklendiğinde ocak ayında elinize 29 bin 879 lira geçecek.

EK ÖDEMEDE YANLIŞ HESAP

Eğer siz geçen senenin sonunda elinize geçen 20 bin 000 lira üzerinden yüzde 49.25 zam uygularsanız, maaşınız 29 bin 850 lira olur. Bunun üzerine bir de yüzde 4’lük ek ödemeyi eklerseniz maaşınız 31 bin liraya çıkar. İşte bu yanlış hesap olur. Yanlış hesapladığınız maaşla, elinize geçen arasında 1.121 lira fark oluşur. Hâl böyle olunca da ‘bana eksik maaş yatırılıyor’ diye şikayet edilir.