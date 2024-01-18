Ankara Büyükşehir Belediyesi, maaşları açlık sınırının altında kalan emeklilere aylık 1000 lira, 400 liralık et ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteği verecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerin yanında olmayı ve ekonomik şartlarda zor günler geçiren hemşehrilerine desteklerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde emeklilere destek ödemelerinin beşincisini gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni düzenlemenin ardından birçok emeklinin maaşının 10 bin TL olması ve açlık sınırı olan 14 bin TL’nin altında kalması nedeniyle sosyal belediyecilik anlayışı gereği desteklerini sürdürme kararı aldı.

“SİZİ EN ÇOK İHTİYACINIZ OLAN DÖNEMDE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Bugüne kadar 22 bin 567 emekliye toplamda 5 bin liralık destek ödemesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayrıca her ay 400 TL et desteği ve 500 TL de doğal gaz desteğini Başkent Kartlarına yatırdı.

Bundan sonra da desteklerin devam edeceğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

“Değerli emeklilerimiz, sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız.”