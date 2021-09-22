Zonguldak’ta Elazığ rüzgarı

Zonguldak’ta düzenlenen Büyükler Türkiye Boks Şampiyonasında Elazığ’ı temsilen katılan sporculardan dördü çeyrek finale, ikisi bir üst tura geçerek madalyaları kente getirmeyi hedefliyor.

Zonguldak’ta düzenlenen Büyükler Türkiye Boks Şampiyonasında 48 kilogramda Fatma Şahin, 57 kilogramda Gülistan Gezici, 60 kilogramda Aylin Özçelik, 63 kilogramda Gizem Özer çeyrek finale yükselirken, 92 kilogramda Hamza Kendircioğlu, 60 kilogramda Soner Erol bir üst tura çıkarak final yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Antrenör Cemil Döndü yaptığı açıklamada sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Onları tebrik ediyorum. İyi hazırlandık kızlarımızda madalyaları garantiledik ama hedef Türkiye Şampiyonluğu, erkeklerde de havamızı yakaladık, iyi gidiyoruz, inşallah 6 madalyayla döneceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Elazığ İl Müdürü Abdulsamet Eren de öncelikle müsabakada ter döken bütün sporcuları kutladığını ifade ederek, “Sporcularımız bugün çeyrek final müsabakalarına çıkacaklar temennim hepsinin şampiyon olması ve Karadeniz’de Elazığ Fırtınası estirmektir. Sporcularımıza güveniyoruz, çeyrek final ve inşallah ardından final müsabakalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.