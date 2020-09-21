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Otomobilin çarptığı, yaşlı adam yaralandı
ELAZIĞ’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM YARALANDI
ELAZIĞ 21.09.2020, 11:46
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Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı İcadeiye Mahallesi Sarı Saltık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki A.A.’ya, M.S.Y. yönetimindeki 23 T 0414 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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