FÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

FÜ Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törende beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı. Törene, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Önlük giyme töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, “Hekimlik mesleği özenle icra edilmesi gereken bir meslektir. Tıp Fakültesi olarak nitelikli hekimler yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ ise yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, öğrencilere iyi bir hekimde olması gereken özellikleri sıraladı. Beyaz önlük giydirme törenin ardından Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslek yemin töreni gerçekleştirildi.