Elazığ’da sürü yönetimi eğitimleri başladı

Elazığ’da ‘Sürü Yönetimi Elemanı Benim’ projesi kapsamında kursiyerlere eğitimler verilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik düzenlenen ‘Sürü Yönetimi Elemanı Benim’ Projesi kapsamındaki sürü yönetimi elemanı kursu il müdürlüğü toplantı salonunda başladı. Kursun açılışına İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.Turan Karahan, teknik personel ve kursiyer katıldı.

Elazığ’ın önemli bir hayvan varlığı potansiyeline sahip olduğunu belirten Turan Karahan, “Hayvancılıkta başarılı olabilmek için işletmelerin iyi sevk ve idare edilmesi gerekir. Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesi için sürü yöneticilerinin bilinçli olması büyük önem taşıyor. Sürünün idare edilmesi, otlatılması, beslenmesi ve bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması gibi birçok konuda çobanlara büyük işler düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan hayvancılık destekleme tebliği kapsamında destekleme şartlarını yerine getiren koyun, keçi yetiştiricilerine 6 bin TL Sürü Yöneticisi Çoban İstihdam Desteği verilmekte ve çoban desteğinden faydalanmak için de bu kursa katılmaları gerekmektedir. sürü yönetimi kursunun ilimiz ve tüm kursiyerlerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Eğitim süresince kursiyerlere, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların hastalıkları, beslenme, ıslah ve barınak ortamı konuları hakkında bilgiler verileceği aktarıldı.