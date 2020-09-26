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Elazığ’da otomobiller çarpıştı:2 yaralı
ELAZIĞ'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
ELAZIĞ 26.09.2020, 10:19
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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. idaresindeki 23 FT 061 plakalı otomobil ile Mikail C. yönetimindeki 23 T 0266 plakalı ticari taksi, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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