Elazığ’da öğrenciler ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde öğrenciler, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye’de ve dünyada vizyona giren ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Sivrice Kaymakamlığı ve Elazığ Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik ile ilçe genelinde eğitim gören 100 öğrenci, gösterime giren Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi için Elazığ’a getirildi. Sinemaya götürülen öğrenciler, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in kahramanlık öyküsünü anlatan ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini heyecanla izledi.

Öğrenciler, gösterim sonunda filmi oldukça beğendiklerini ve etkilendiklerini dile getirdi.