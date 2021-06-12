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Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 12.06.2021, 18:13
Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki 44 LF 622 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araç ağaçlara çarparak durabilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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