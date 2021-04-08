Elazığ’da eylem ve etkinliklere Covid-19 kısıtlaması

Elazığ Valiliği, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi kurallarına uygun olmayan eylem ve etkinliklere 15 günlük kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada:"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama gibi türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart,afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde, Elazığ Valiliğinin 07.04.2021 tarihli ve 12022625-13360-12470-114 sayılı olurları ile 09/04/2021 günü saat 00.01’den 23/04/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır"denildi.