Elazığ basketbolunda bu hafta

Elazığ İl Özel İdare deplasmanda, Elazığ Basketbol Kulübü evinde sahne alacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sezona deplasmanda aldığı Tarsus Belediye yenilgisiyle başlayan Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), 2. hafta maçında Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak. 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan maça Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Sezona evinde aldığı galibiyetle merhaba diyen Elazığ İl Özel İdare ise 2. haftada Yalova VIP’e konuk olacak. 2 Ekim Pazar günü saat 15.00’te başlayacak olan müsabakaya Yalova 90. Yıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak.