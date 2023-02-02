Son yılların en kurak kışını geçiren Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Elazığ’ın son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Arıcak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 40 santimetreyi geçti. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallerde karla mücadele çalışması başlatıldı.