QUA Granite’in yenilikçi ürünlerine UNICERA’da yoğun ilgi

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan Qua Granite, son tüketici ve mimarların değişen ihtiyaçlarına yönelik en yeni tasarımlarını 2-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda sergiledi.

UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda 747 metrekarelik bir alanda banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için oluşturduğu en yeni koleksiyonlarını, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunan QUA Granite, aynı zamanda yeni çıkan ürünü Sukha de ziyaretçiler ile buluşturdu.

Etkileyici deseni ve görsel derinliği ile dikkat çeken QUA Granite’ in yeni ürünü Sukha ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, yenilikçi ve kullanıcı dostu ürünleri ile UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda yine fark yarattı.

Qua Granite Pazarlama Müdürü Seçkin Çağrıcı, Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.