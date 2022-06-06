Vakıfbank’tan 13’üncü Şampiyonluk Başarısı

Misli.com Sultanlar Ligi playoff final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve 2021- 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Tarihinde ligde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4. toplamda da 13. Şampiyonluğunu elde etti. VakıfBank; 1992, 1993 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 2022 yılında ligde şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de zafere ulaştı. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan sarı-siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride 3-2 öne geçti ve 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan beri Türkiye’nin tek şampiyonu olan sarı-siyahlılar, 26 Nisan 2018’den bu yana tam 1478 gündür ülkenin en büyüğü unvanını koruyor.