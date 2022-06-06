Lojistik Özel Dosya: Proje Lojistiği & Katma Değerli Lojistik Hizmetleri

Proje Lojistiği Nedir?

Proje lojistiği, genellikle standart dışı yükün teslim alınmasından teslim edilmesine kadar olan süreçte gerekli tüm işlemlerin A'dan Z'ye organize edilmesine verilen isimdir.

Lojistikte Katma Değer Hizmetler Nelerdir?

Ürünün piyasaya sürülmesi, Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter, Promosyon lojistiği, Ürünü satışa hazır hale getirme, Siparişten tahsilata, Kalite kontrolü, İş sürekliliği planı ve risk yönetimi, Kalite kontrol yönetimi (geri çağırma, karantina, imha) ...

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