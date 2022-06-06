Son Dakika
Lojistik Özel Dosya: Proje Lojistiği & Katma Değerli Lojistik Hizmetleri
Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Haziran sayısında da Lojistik sektörünü mercek altına aldı. 'Proje Lojistiği & Katma Değerli Lojistik Hizmetleri' başlığıyla Haziran sayısında geniş yer bulan dosya haber Lojistik temsilcimiz Harun Reşit Tığlı tarafından hazırlandı. Sektörün duayen isimleri, firmaları ve alanında uzman isimlerin görüşlerine yer verilen 'Proje Lojistiği & Katma Değerli Lojistik Hizmetleri' dosya haberi Haziran sayısında okuyucusuyla buluştu.
Ekovitrin Haziran 2022 06.06.2022, 16:08
Proje Lojistiği Nedir?
Proje lojistiği, genellikle standart dışı yükün teslim alınmasından teslim edilmesine kadar olan süreçte gerekli tüm işlemlerin A'dan Z'ye organize edilmesine verilen isimdir.
Lojistikte Katma Değer Hizmetler Nelerdir?
Ürünün piyasaya sürülmesi, Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter, Promosyon lojistiği, Ürünü satışa hazır hale getirme, Siparişten tahsilata, Kalite kontrolü, İş sürekliliği planı ve risk yönetimi, Kalite kontrol yönetimi (geri çağırma, karantina, imha) ...
Bu tanımı yaptıktan sonra dosya haberimizde hangi başlıkların olduğuna kısaca göz atalım.
- UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy: Yatırımlar Arttıkça Proje Taşımacılığı İvme Kazanacak
- Uluslararası Nakliyeciler Derneği Eğitimlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü: Katma Değerli Lojistik Hizmetleri
- İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Altuntaş: Lojistikte Katma Değerli Hizmetler
- Horoz Bolloré Logistics Genel Müdürü Hakan Yaman: Deneyimli Kadrolarımızla Dünyanın Her Noktasına Hizmet Veriyoruz
- Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin: Katma Değerli Lojistik Hizmetleri; Malların, Koordineli Ve Optimize Şekilde Transferini İfade Eder
- Mars Aır & Sea’den Standartların Üzerinde Yüklere Standartların Ötesinde Hizmetler
- Dkv Mobility ‘Toll Product Overview 2.0’ ile Dijitalleşmede Yeni Bir Sayfa Açıyor
- Hilal Trans, Fılosunu 100 Adet F-Max ile Genişletiyor
- Seyir Mobil, Yeni Faaliyet Binasında
- SGS TransitNet, 10. Yılını iş ortaklarıyla kutladı
- Lojistik Sektörünün Geleceği Mersin’de Ele Alındı
- Krone Tire fabrikasında yönetim değişikliği: 'Rıza Akgün görevini Kartal Erköy ve Semih Pala’ya devrediyor'
- Aksaray’da Üretılen Mercedes-Benz Kamyonlar Nisan Ayında En Çok Almanya’ya İhraç Edildi