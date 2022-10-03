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Ekovitrin Global, Eylül Sayısında Türkmenistan’ı Mercek Altına aldı
EKOViTRiN GLOBAL 5 yılı aşkın s0redir ingilizce olarak da yayınlanmaya devam ediyor. Ekovitrin, hem İngilizce hem de T0rkçe olarak 120 0lkede 40 bin dijital platformda yer alıyor. Ekovitrin'deki haber, roportaj ve dosyalar bu dijital network sayesinde dünyada geniş bir kitleye ulaşıyor. Türkiye'nin en çok takip edilen iş dünyası ve ekonomi dergisi Ekovitrin Eylül sayısında Orta Asya'nın parlayan yıldızı Türkmenistan'ı mercek altına aldığı Ekovitrin Global özel eki ile raflarda yerini aldı.
Ekovitrin Eylül 2022 03.10.2022, 13:12
Türkmenistan'ın gelişiminde önemli role sahip Türk firmaları ve yaptıkları çalışmalar, Ekovitrin Global özel ekinde, "ATAVATAN TÜRKMENİSTANʼDA 3. KALKINMA DÖNEMİ" başlığıyla geniş yer aldı.