“TÜRKİYE, BİZİM 3. ANA PAZARIMIZ”

Ziyareti kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Huettl, “Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye’nin payı çok büyük. Türkiye bizim 3. ana pazarımız” dedi. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Opel, mobilite alanındaki başarısını hedef yükselterek sürdürüyor.

Global çapta yakalanan başarı içerisinde Türkiye’nin payı ise oldukça büyük. Opel Türkiye, Opel pazarları içerisinde 5. sıraya yükseldi ve ‘her alanda ilk 5’ mottosu doğrultusunda önemli bir adım attı. Opel’in 1 Haziran 2022 tarihinde göreve başlayan yeni CEO’su Florian Huettl, göreve başladıktan kısa bir süre sonra ilk pazar ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Opel CEO’su Florian Huettl, “Türkiye, Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim 3 ana pazarımızdan biri. Dolayısıyla söz konusu ‘ana pazar’ söylemimi, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur’’ dedi.

Opel Türkiye’nin satış rakamları ve büyüme trendinin giderek hızlandığını vurgulayan Florian Huettl, “Türkiye pazarında satış hacmimiz pandemi ve çip krizine rağmen yüzde 15 artarak 17 bin adet seviyelerine geldi. Ocak-Haziran 2022 dönemine baktığımızda; bu süreçte binek pazar payımızı yüzde 5,2’ye, toplam pazar payımızı ise yüzde 4,7’ye yükselttik.

Açıkçası, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını diliyorum ve bunu sağlamak için heyecan verici ürünler kadar müşteri memnuniyetinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da yüzde 98.5 müşteri memnuniyeti ile iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu.